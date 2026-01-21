Президенты Палестины и РФ проведут встречу в Москве
Другие страны
- 21 января, 2026
- 14:34
Президент Палестины Махмуд Аббас и президент России Владимир Путин проведут встречу в Москве завтра.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
"Да, я могу подтвердить: действительно, в Москве будет находиться с рабочим визитом президент Палестины Аббас, и завтра состоятся российско-палестинские переговоры", - сказал Песков.
