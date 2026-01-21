Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президенты Палестины и РФ проведут встречу в Москве

    21 января, 2026
    • 14:34
    Президенты Палестины и РФ проведут встречу в Москве

    Президент Палестины Махмуд Аббас и президент России Владимир Путин проведут встречу в Москве завтра.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

    "Да, я могу подтвердить: действительно, в Москве будет находиться с рабочим визитом президент Палестины Аббас, и завтра состоятся российско-палестинские переговоры", - сказал Песков.

    Fələstin və Rusiya prezidentləri Moskvada görüşəcək

