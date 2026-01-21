Fələstin və Rusiya prezidentləri Moskvada görüşəcək

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə sabah Moskvada görüşəcək.

    "Report"un yerli KİV-lərə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinqdə bildirib.

    "Bəli, təsdiq edə bilərəm. Həqiqətən də, Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas Moskvada olacaq və sabah Rusiya-Fələstin danışıqları keçiriləcək", - o qeyd edib.

    Президенты Палестины и РФ проведут встречу в Москве

