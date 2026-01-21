Fələstin və Rusiya prezidentləri Moskvada görüşəcək
Digər ölkələr
- 21 yanvar, 2026
- 14:46
Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə sabah Moskvada görüşəcək.
"Report"un yerli KİV-lərə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinqdə bildirib.
"Bəli, təsdiq edə bilərəm. Həqiqətən də, Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas Moskvada olacaq və sabah Rusiya-Fələstin danışıqları keçiriləcək", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
15:02
SOCAR rəsmisi: "Digital Lighthouse Award" mükafatı sistematik rəqəmsal transformasiyanın göstəricisidir"Energetika
15:01
Misir Sülh Şurasına daxil olmaqla bağlı dəvəti qəbul edibDigər ölkələr
15:01
Azərbaycan taekvondoçuları Şəkidə təlim-məşq toplanışına başlayıblarFərdi
15:00
BMTM Karnegi Fondunun anti-Azərbaycan narrativləri təşviq edən məqaləsinə cavab veribXarici siyasət
14:50
Davosda İlham Əliyevin sülh mesajları – Azərbaycan dünya siyasətinin mərkəzində - ŞƏRHAnalitika
14:49
Kutay Durna: "SOCAR Karbamid" daxili tələbatı 100 % qarşılayır"Energetika
14:49
İsveç Sülh Şurasına qoşulmaqdan imtina edibDigər ölkələr
14:46
Fələstin və Rusiya prezidentləri Moskvada görüşəcəkDigər ölkələr
14:44