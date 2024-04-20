О нас

Президентские выборы в Сомалиленд пройдут в ноябре

Президентские выборы в Сомалиленд пройдут в ноябре Президентские выборы в штате Сомалиленд состоятся 13 ноября 2024 года.
Другие страны
20 апреля 2024 г. 20:42
Президентские выборы в Сомалиленд пройдут в ноябре

Президентские выборы в штате Сомалиленд состоятся 13 ноября 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщила избирательная комиссия региона, который более трех десятилетий назад объявил о своем суверенитете.

"Избирком намерен провести голосование таким образом, чтобы оно точно отражало волю и чаяния народа", - цитирует его агентство.

Президентские выборы должны были состояться в Сомалиленде еще в ноябре 2022 года. Однако за месяц до этой даты местный парламент продлил на два года срок полномочий нынешнего президента региона Мусы Бихи Абди.

Сомалиленд признается мировым сообществом как часть Сомали, однако власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядке весной 1991 года объявили о государственном суверенитете.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi