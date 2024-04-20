Президентские выборы в Сомалиленд пройдут в ноябре

Президентские выборы в штате Сомалиленд состоятся 13 ноября 2024 года.

Президентские выборы в штате Сомалиленд состоятся 13 ноября 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщила избирательная комиссия региона, который более трех десятилетий назад объявил о своем суверенитете.

"Избирком намерен провести голосование таким образом, чтобы оно точно отражало волю и чаяния народа", - цитирует его агентство.

Президентские выборы должны были состояться в Сомалиленде еще в ноябре 2022 года. Однако за месяц до этой даты местный парламент продлил на два года срок полномочий нынешнего президента региона Мусы Бихи Абди.

Сомалиленд признается мировым сообществом как часть Сомали, однако власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядке весной 1991 года объявили о государственном суверенитете.