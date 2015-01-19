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    Президентские выборы в Беларуси планируется провести 15 ноября

    Срок полномочий нынешнего главы государства истекает 21 января 2016 года

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президентские выборы в Беларуси планируется провести 15 ноября. Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.

    "На данный момент самая вероятная дата — 15 ноября 2015 года. Это последнее возможное воскресенье для проведения выборов, поскольку в соответствии с конституцией они должны состояться не позднее двух месяцев до истечения полномочий главы государства (срок истекает 21 января 2016 года)", — заявила Ермошина.

    По ее словам, эта дата доведена ЦИКом "до сведения главы государства и предварительно одобрена им как самая вероятная". 

    Она добавила, что исходя из мировой практики для голосований чаще всего выбираются два месяца — март и ноябрь. "Эти месяцы не связаны с основными праздниками как религиозными, так и светскими, которые отмечают народы. Они не совпадают с сезоном отпусков, каникул и так далее", — пояснила Ермошина.

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