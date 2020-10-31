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Президента Танзании переизбрали на новый срок

Президента Танзании переизбрали на новый срок Действующий президент Танзании Джон Магуфули переизбран на новый срок.
Другие страны
31 октября 2020 г. 03:46
Президента Танзании переизбрали на новый срок
Джон Магуфули

Действующий президент Танзании Джон Магуфули переизбран на новый срок.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную избирательную комиссию страны.

Магуфули - пятый президент Танзании. Он находится у власти с 5 ноября 2015 года. На прошедших выборах Магуфули набрал 12,51 млн голосов, а его оппонент лидер оппозиции Тунду Лису - 1,93 млн голосов. Всего в выборах в Танзании участвовали 15 кандидатов.

В Танзании побеждает на президентских выборах кандидат, набравший больше всего голосов. При это объявленные избирательной комиссией результаты выборов не подлежат обжалованию в суде и являются окончательными.

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