Президент Южной Кореи: Войны на Корейском полуострове не будет

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ На Корейском полуострове и в регионе целом войны не будет.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на пленарном заседании Всемирного экономического форума.

По его словам, сегодня в регионе отмечается особая напряженность из-за северокорейской проблемы, а международное сообщество применяет санкции и оказывает давление на Пхеньян, чтобы мирным и дипломатическим путем разрешить ситуацию.

В свою очередь президент России Владимир Путин также разделил уверенность своего южнокорейского коллеги в том, что войны на Корейском полуострове не будет.

"Я так же, как мой коллега из Республики Корея, уверен в том, что до крупномасштабного конфликта, особенно с применением средств массового уничтожения, дело не дойдет, у всех противоборствующих сторон хватит здравого смысла, понимания своей ответственности перед людьми, которые живут в этом регионе, и мы сможем решить эту проблему дипломатическими средствами", - сказал В. Путин.

Он также отметил, что позиции о необходимости дипломатического урегулирования конфликта придерживается и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.