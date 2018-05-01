Президент Южной Кореи попросил ООН проконтролировать закрытие ядерного полигона в КНДР

© AP

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой проконтролировать закрытие ядерного полигона в КНДР, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Наряду с этим южнокорейский президент попросил А.Гутерреша о поддержке договоренностей, достигнутых на межкорейском саммите.

"Я хотел бы, чтобы ООН выступила с заявлением о поддержке Пханмунджомской декларации через Генеральную Ассамблею или Совет Безопасности", - заявил Мун Чжэ Ин.

В свою очередь А.Гутерреш заявил, что готов сотрудничать по этому вопросу, поскольку надеется на установление мира на Корейском полуострове.