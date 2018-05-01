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    Президент Южной Кореи попросил ООН проконтролировать закрытие ядерного полигона в КНДР

    Мун Чжэ Ин также попросил генсека ООН о поддержке договоренностей, достигнутых на межкорейском саммите© AP

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой проконтролировать закрытие ядерного полигона в КНДР, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ. 

    Наряду с этим южнокорейский президент попросил А.Гутерреша о поддержке договоренностей, достигнутых на межкорейском саммите.

    "Я хотел бы, чтобы ООН выступила с заявлением о поддержке Пханмунджомской декларации через Генеральную Ассамблею или Совет Безопасности", - заявил Мун Чжэ Ин.

    В свою очередь А.Гутерреш заявил, что готов сотрудничать по этому вопросу, поскольку надеется на установление мира на Корейском полуострове.

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