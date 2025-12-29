Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Украины назвал ключевое условие для отмены военного положения

    Президент Украины назвал ключевое условие для отмены военного положения

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение в стране может быть отменено только после получения реальных гарантий безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

    "Мы все хотим, чтобы война закончилась. И тогда закончится действие военного положения. Но завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности", - подчеркнул президент.

    Зеленский пояснил, что под гарантиями безопасности подразумеваются не только политические заявления, но и практические механизмы - мониторинг со стороны партнеров и их реальное присутствие.

    "Если мы найдем возможность, с Америкой, Европой и с Россией, подписать 20 пунктов окончания войны, я очень настроен, что в этот момент мы одновременно получим гарантии безопасности. Это будет сигнал, что война закончилась", - подчеркнул Зеленский.

    Он добавил, что сроки отмены военного положения также будут зависеть от позиции военного командования. Этот вопрос уже обсуждался на Ставке Верховного главнокомандующего.

    "Командование должно подтвердить, что вся инфраструктура готова к этому, чтобы отменять военное положение", - резюмировал президент.

