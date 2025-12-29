Ukrayna prezidenti hərbi vəziyyətin ləğvi üçün əsas şərti açıqlayıb
- 29 dekabr, 2025
- 13:56
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bəyan edib ki, ölkədə hərbi vəziyyət yalnız real təhlükəsizlik zəmanətləri əldə edildikdən sonra ləğv edilə bilər.
"Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, o bunu jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bəyan edib.
"Hamımız müharibənin bitməsini istəyirik. O zaman hərbi vəziyyətin tətbiqi də başa çatacaq. Lakin bu, Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri əldə etdiyi zaman olacaq", - V.Zelenski vurğulayıb.
O izah edib ki, təhlükəsizlik zəmanətləri dedikdə təkcə siyasi bəyanatlar deyil, həm də praktiki mexanizmlər - tərəfdaşlar tərəfindən monitorinq və onların real iştirakı nəzərdə tutulur.
V.Zelenski əlavə edib ki, hərbi vəziyyətin ləğv edilməsi müddətləri həm də hərbi komandanlığın mövqeyindən asılı olacaq: "Bu məsələ artıq Ali Baş Komandanın Qərargahında müzakirə edilib. Komandanlıq təsdiq etməlidir ki, bütün infrastruktur hərbi vəziyyətin ləğvi üçün hazırdır".