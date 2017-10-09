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    Президент Турции прибыл в Украину

    Эрдоган и Порошенко обсудят сотрудничество на Стратегическом совете высокого уровня между Украиной и Турцией, который пройдет в Киеве© Shutterstock

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    В рамках визита турецкий глава намерен принять участие в Стратегическом совете высокого уровня между Украиной и Турцией в Киеве.

    Планируются встречи с президентом П.Порошенко в формате тет-а-тет, а также со спикером Верховной Рады Андреем Парубием и премьером-министром Украины Владимиром Гройсманом.

    Стороны намерены обсудить пути сотрудничества с целью углубления отношения стратегического характера, а также ситуацию вокруг Крыма и положение крымских татар.

    По итогам визита Р.Эрдогана планируется подписать ряд документов.

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