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    Президент США анонсировал резкое падение цен на дизельное топливо

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 19:50
    Президент США анонсировал резкое падение цен на дизельное топливо

    Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что ожидает резкого снижения цен на дизельное топливо и скорого завершения противостояния с Ираном.

    Как сообщает Report, об этом американский лидер заявил, выступая на мероприятии по случаю Дня Колумба.

    "Думаю, у нас есть важные новости по ситуации с дизельным топливом. Вы помните, что мы сделали? Мы остановили Иран от приобретения ядерного оружия. Цены резко пойдут вниз, и все это скоро закончится - так или иначе", - сказал он.

    По словам президента США, добиться этого можно двумя способами.

    "Все очень просто. Так или иначе, все закончится очень скоро", - подчеркнул Трамп.

    Американский лидер также заявил, что у Ирана больше нет армии, военно-морского и военно-воздушного флотов, а также средств противовоздушной обороны.

    Дональд Трамп Цены на топливо Эскалация на Ближнем Востоке
    ABŞ Prezidenti dizel yanacağının qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşəcəyini bəyan edib
    Trump says diesel prices will fall sharply
    MiniBoss
    MiniBoss

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