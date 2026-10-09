Президент США анонсировал резкое падение цен на дизельное топливо
- 09 октября, 2026
- 19:50
Будьте в курсе главных новостей!
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что ожидает резкого снижения цен на дизельное топливо и скорого завершения противостояния с Ираном.
Как сообщает Report, об этом американский лидер заявил, выступая на мероприятии по случаю Дня Колумба.
"Думаю, у нас есть важные новости по ситуации с дизельным топливом. Вы помните, что мы сделали? Мы остановили Иран от приобретения ядерного оружия. Цены резко пойдут вниз, и все это скоро закончится - так или иначе", - сказал он.
По словам президента США, добиться этого можно двумя способами.
"Все очень просто. Так или иначе, все закончится очень скоро", - подчеркнул Трамп.
Американский лидер также заявил, что у Ирана больше нет армии, военно-морского и военно-воздушного флотов, а также средств противовоздушной обороны.