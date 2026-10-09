ABŞ Prezidenti dizel yanacağının qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşəcəyini bəyan edib
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2026
- 20:14
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp dizel yanacağının qiymətlərinin kəskin ucuzlaşacağını və İranla qarşıdurmanın tezliklə başa çatacağını gözlədiyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri Kolumb Günü münasibətilə keçirilən tədbirdə çıxış edərkən bildirib.
"Dizel yanacağı ilə bağlı vəziyyətə dair vacib xəbərlərimiz var. Bizim nə etdiyimizi xatırlayırsınız? Biz İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını aldıq. Qiymətlər kəskin şəkildə aşağı düşəcək və bütün bunlar tezliklə bitəcək", - o deyib.
ABŞ lideri həmçinin bildirib ki, İranın ordusu, hərbi dəniz və hərbi hava donanmaları, eləcə də hava hücumundan müdafiə vasitələri artıq yoxdur.
Президент США анонсировал резкое падение цен на дизельное топливо
Trump says diesel prices will fall sharply
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