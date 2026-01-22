Президент США: Свыше 50 стран войдут в состав "Совета мира"

Свыше 50 стран войдут в состав "Совета мира".

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам после завершения церемонии учреждения "Совета мира" в Давосе.

"Их более 50", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Давосе состоялась церемония подписания устава "Совета мира", инициированного Трампом.