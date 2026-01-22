Президент США: Свыше 50 стран войдут в состав "Совета мира"
Другие страны
- 22 января, 2026
- 16:03
Свыше 50 стран войдут в состав "Совета мира".
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам после завершения церемонии учреждения "Совета мира" в Давосе.
"Их более 50", - сказал он.
Отметим, что сегодня в Давосе состоялась церемония подписания устава "Совета мира", инициированного Трампом.
Президент США: Свыше 50 стран войдут в состав "Совета мира"
