Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Президент США: Свыше 50 стран войдут в состав "Совета мира"

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 16:03
    Президент США: Свыше 50 стран войдут в состав Совета мира

    Свыше 50 стран войдут в состав "Совета мира".

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам после завершения церемонии учреждения "Совета мира" в Давосе.

    "Их более 50", - сказал он.

    Отметим, что сегодня в Давосе состоялась церемония подписания устава "Совета мира", инициированного Трампом.

    "Совет мира" Дональд Трамп США Давос
    ABŞ Prezidenti: Sülh Şurasının tərkibinə 50-dən çox ölkə daxil olacaq

    Последние новости

    16:03

    Президент США: Свыше 50 стран войдут в состав "Совета мира"

    Другие страны
    15:57

    В Азербайджане по уголовным делам возмещено более 11,6 млн манатов ущерба

    Происшествия
    15:43

    Азербайджан и Польша обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    15:35

    Лидеры Азербайджана и США проводят встречу в Давосе

    Внешняя политика
    15:35

    В Иркутской области шесть человек отравились хлором на предприятии

    В регионе
    15:32

    Кушнер: Инвестиции в Газу превысят $40 млрд

    Другие страны
    15:32

    Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблем

    Инфраструктура
    15:29

    В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического баланса

    Экология
    15:29

    Глава SOCAR: Обмен долга на климатические проекты может помочь развивающимся странам

    Энергетика
    Лента новостей