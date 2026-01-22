Лидеры стран приступили к подписанию устава Совета мира - ОБНОВЛЕНО
- 22 января, 2026
- 14:35
В Давосе лидеры стран-участниц Совета мира приступили к подписанию Устава организации.
Об этом сообщает корреспондент Report из Давоса.
В церемонии подписания участвуют лидеры 20 стран.
В швейцарском Давосе проходит церемония подписания документа "Устав Совета мира" (Board of Peace Charter).
Как передает корреспондент Report из Давоса, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
