    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 14:35
    Лидеры стран приступили к подписанию устава Совета мира - ОБНОВЛЕНО

    В Давосе лидеры стран-участниц Совета мира приступили к подписанию Устава организации.

    Об этом сообщает корреспондент Report из Давоса.

    В церемонии подписания участвуют лидеры 20 стран.

    В швейцарском Давосе проходит церемония подписания документа "Устав Совета мира" (Board of Peace Charter).

    Как передает корреспондент Report из Давоса, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    İlham Əliyev Davosda "Sülh Şurasının Nizamnaməsi"nin imzalanma mərasimində iştirak edir
    President Ilham Aliyev attending signing ceremony of Board of Peace Charter in Davos

