İlham Əliyev Davosda "Sülh Şurasının Nizamnaməsi"nin imzalanma mərasimində iştirak edir
Xarici siyasət
- 22 yanvar, 2026
- 14:10
Davosda "Sülh Şurasının Nizamnaməsi" ("Board of Peace Charter") sənədinin imzalanma mərasimi keçirilir.
"Report"un İsveçrəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və tədbirdə iştirak edən digər dövlət və hökumət başçıları "Sülh Şurasının Nizamnaməsi" ("Board of Peace Charter") sənədini imzalayıblar.
