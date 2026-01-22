İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Davosda "Sülh Şurasının Nizamnaməsi"nin imzalanma mərasimində iştirak edir

    Xarici siyasət
    • 22 yanvar, 2026
    • 14:10
    İlham Əliyev Davosda Sülh Şurasının Nizamnaməsinin imzalanma mərasimində iştirak edir

    Davosda "Sülh Şurasının Nizamnaməsi" ("Board of Peace Charter") sənədinin imzalanma mərasimi keçirilir.

    "Report"un İsveçrəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.

    Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və tədbirdə iştirak edən digər dövlət və hökumət başçıları "Sülh Şurasının Nizamnaməsi" ("Board of Peace Charter") sənədini imzalayıblar.

    İlham Əliyev Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycan Sülh Şurası
    Лидеры стран приступили к подписанию устава Совета мира - ОБНОВЛЕНО
    President Ilham Aliyev attending signing ceremony of Board of Peace Charter in Davos

