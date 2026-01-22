ABŞ Prezidenti: Sülh Şurasının tərkibinə 50-dən çox ölkə daxil olacaq
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 16:10
Sülh Şurasının tərkibinə 50-dən çox ölkə daxil olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda Sülh Şurasının təsis mərasimindən sonra jurnalistlərə bildirib.
"Onların sayı 50-dən çoxdur", - o deyib.
Qeyd edək ki, bu gün Davosda Trampın təşəbbüsü ilə Sülh Şurası nizamnaməsinin imzalanma mərasimi keçirilib.
