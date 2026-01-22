İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    ABŞ Prezidenti: Sülh Şurasının tərkibinə 50-dən çox ölkə daxil olacaq

    • 22 yanvar, 2026
    • 16:10
    Sülh Şurasının tərkibinə 50-dən çox ölkə daxil olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda Sülh Şurasının təsis mərasimindən sonra jurnalistlərə bildirib.

    "Onların sayı 50-dən çoxdur", - o deyib.

    Qeyd edək ki, bu gün Davosda Trampın təşəbbüsü ilə Sülh Şurası nizamnaməsinin imzalanma mərasimi keçirilib.

    ABŞ Qəzza Sülh Şurası Davos İqtisadi Forumu
    Президент США: Свыше 50 стран войдут в состав "Совета мира"
    Over 50 countries to join Board of Peace

