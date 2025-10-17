Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Президент США: Саммит на Аляске создал условия для новой встречи с Путиным

    Другие страны
    Президент США Дональд Трамп считает, что российско-американский саммит в Анкоридже (штат Аляска) создал условия для проведения его возможной новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

    Трампу был задан вопрос о том, считает ли он, что предстоящая встреча увенчается результатом, отличающимся от итогов саммита в Анкоридже. "Я думаю, что Аляска создала условия для новой встречи. Это было не так давно, но это создало условия", - сказал он.

    Саммит на военной базе близ Анкориджа, штат Аляска, прошел в середине августа. Общение лидеров РФ и США продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три" - с участием помощников и глав дипломатических ведомств.

