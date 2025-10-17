ABŞ Prezidenti: Alyaska sammiti Putinlə yeni görüşə şərait yaradıb
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 02:57
ABŞ prezidenti Donald Tramp Alyaskanın Ankoric şəhərində keçirilən Rusiya-Amerika sammitinin Macarıstanda Rusiya lideri Vladimir Putinlə mümkün yeni görüş üçün şərait yaratdığına inanır.
"Report"un məlumatına görə, bunu amerikalı lider Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Trampdan qarşıdakı görüşün Ankoric sammitindən fərqli bir nəticə verəcəyinə inanıb-inanmadığı soruşulub: "Düşünürəm ki, Alyaska yeni görüş üçün şərait yaradıb. Çox keçmədi, amma şərait yaratdı".
Son xəbərlər
02:57
ABŞ Prezidenti: Alyaska sammiti Putinlə yeni görüşə şərait yaradıbDigər ölkələr
02:33
Qızılın qiyməti durmadan artırMaliyyə
02:16
Ağ Ev Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirən qanun layihəsini diqqətlə araşdırırDigər ölkələr
01:24
Kamçatkada 5,1 bal gücündə zəlzələ baş veribDigər ölkələr
01:12
Gürcüstan prezidenti mitinqlərin keçirilməsi qaydalarını sərtləşdirən qanunu təsdiqləyibRegion
01:07
Tramp iki həftə ərzində Putinlə Budapeştdə görüşməyə ümid edirDigər ölkələr
00:33
Qubada ayı təsərrüfat sahibinə hücum edibHadisə
00:05
Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötürQarabağ
00:04
Video