İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    ABŞ Prezidenti: Alyaska sammiti Putinlə yeni görüşə şərait yaradıb

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2025
    • 02:57
    ABŞ Prezidenti: Alyaska sammiti Putinlə yeni görüşə şərait yaradıb

    ABŞ prezidenti Donald Tramp Alyaskanın Ankoric şəhərində keçirilən Rusiya-Amerika sammitinin Macarıstanda Rusiya lideri Vladimir Putinlə mümkün yeni görüş üçün şərait yaratdığına inanır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu amerikalı lider Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Trampdan qarşıdakı görüşün Ankoric sammitindən fərqli bir nəticə verəcəyinə inanıb-inanmadığı soruşulub: "Düşünürəm ki, Alyaska yeni görüş üçün şərait yaradıb. Çox keçmədi, amma şərait yaratdı".

    ABŞ Rusiya

    Son xəbərlər

    02:57

    ABŞ Prezidenti: Alyaska sammiti Putinlə yeni görüşə şərait yaradıb

    Digər ölkələr
    02:33

    Qızılın qiyməti durmadan artır

    Maliyyə
    02:16

    Ağ Ev Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirən qanun layihəsini diqqətlə araşdırır

    Digər ölkələr
    01:24

    Kamçatkada 5,1 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    01:12

    Gürcüstan prezidenti mitinqlərin keçirilməsi qaydalarını sərtləşdirən qanunu təsdiqləyib

    Region
    01:07

    Tramp iki həftə ərzində Putinlə Budapeştdə görüşməyə ümid edir

    Digər ölkələr
    00:33

    Qubada ayı təsərrüfat sahibinə hücum edib

    Hadisə
    00:05

    Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötür

    Qarabağ
    00:04
    Video

    Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti