İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İngiltərəli mütəxəssis "Çelsi"nin baş məşqçisi olacaq

    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 09:01
    İngiltərəli mütəxəssis Çelsinin baş məşqçisi olacaq

    İngiltərəli mütəxəssis Liam Rosenyor "Çelsi"nin baş məşqçisi olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Son olaraq Fransanın "Strasburq" klubunda işləyən L.Rosenyor artıq Londondadır. Onun təyinatının bu həftə açıqlanacağı gözlənilir.

    "Strasburq" yeni baş məşqçi axtarışına da başlayıb.

    Qeyd edək ki, "Çelsi" yanvarın 1-də Entso Mareskanı istefaya göndərib.

    Liam Rosenyor “Çelsi yeni baş məşqçi təyinat Entso Mareska "Strasburq"

    Son xəbərlər

    09:43

    Tokayev: Dövlət sistemini dəyişdirmək niyyətində deyiləm

    Region
    09:42

    Rəşad Nəbiyev Şabranda vətəndaşları qəbul edəcək

    İKT
    09:40

    Baku.ws saytının 22 yaşı tamam olur

    Media
    09:35

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəsmisi beynəlxalq matça supervayzer təyin edilib

    Komanda
    09:30

    "Neftçi"nin yarımmüdafiəçisi Afrika Millətlər Kubokunda zədələnib

    Futbol
    09:21

    Qazaxıstan ötən il 70 milyard dollar dəyərində sazişlər imzalayıb

    Region
    09:21

    Biləsuvar və Lənkəranın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:20

    FHN: Bayram günlərində 230 yanğına çıxış olub, 3 partlayış baş verib

    Hadisə
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.01.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti