Alimlər: Yeniyetmələrdə diqqət probleminin artımı sosial şəbəkələrlə əlaqədardır
- 05 yanvar, 2026
- 07:10
Aktiv sosial şəbəkə istifadəsi yeniyetmələrdə diqqət problemlərinin tədricən artması ilə əlaqələndirilir, video oyunlar və video izləmə isə bu təsiri göstərmir. Alimlər bu nəticəyə 8 000-dən çox yeniyetmə üzərində apardıqları uzunmüddətli tədqiqatdan sonra gəliblər.
"Report"un məlumatına görə, alimlər bu barədə "Medical Xpress" jurnalında bildiriblər.
Tədqiqatda 10-14 yaşlı izlənilən 8 000-dən çox yeniyetmə iştirak edib. İştirakçılardan müntəzəm olaraq rəqəmsal vərdişləri barədə soruşulub, ekran fəaliyyəti üç kateqoriyaya bölünüb: video oyunlar, video izləmə və sosial şəbəkə.
Alimlər diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozğunluğunun iki əsas simptomunu - diqqətsizlik və hiperaktivlikdə dəyişiklikləri təhlil ediblər. Əsas nəticə sosial şəbəkə istifadəsinin diqqətsizlikdə tədricən artımla əlaqəli olması idi. Bununla belə video oyunlar və video izləmə statistik cəhətdən əhəmiyyətli mənfi təsir göstərməyib.
Müəlliflər həmçinin əks hipotezi sınaqdan keçiriblər: əsas diqqətsizlik sosial media istifadəsinin artmasına səbəb ola bilərmi? Təhlil bu əlaqəni təsdiqləməyib: bu, birtərəfli idi - sosial media diqqətin daha da azalmasını proqnozlaşdırıb. Nəticələr diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik sindromuna genetik meyl və ailə gəliri nəzərə alındıqdan sonra belə, qorunub saxlanılıb.
Tədqiqatçıların fikrincə, bu, ekranların zərərli təsirləri ilə bağlı deyil. Video oyunların və videoların təsirinin olmaması, bütün rəqəmsal məzmunun dopamin mexanizmləri vasitəsilə beyinə bərabər təsir göstərdiyi məşhur nəzəriyyəni şübhə altına alır. Mümkün bir izahat olaraq, alimlər sosial medianın daimi yayındırıcı amillərinə - bildirişlərə, mesajların gözlənməsinə və diqqətin daimi dəyişməsinə işarə edirlər.
Bundan fərqli olaraq, video oyunlar adətən məhdud seanslarda oynanılır və tək bir tapşırıq üzərində davamlı diqqət tələb edir. Sosial şəbəkələr isə əksinə, istifadəçini gün ərzində müşayiət edir və daimi idrak səs-küyü yaradır.
Qeyd olunur ki, sosial şəbəkənin fərdi səviyyədə təsiri güclü deyil - normaldan klinik diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik sindromuna kəskin keçidə səbəb olmur. Lakin, geniş səviyyədə konsentrasiyanın kiçik bir azalması belə diaqnozların əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb ola bilər. Nəzəri olaraq, sosial mediada gündə bir saat sərf olunan orta vaxtın artması diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik sindromu diaqnozlarını təxminən 30 % artıra bilər.
Son iyirmi ildə sosial şəbəkədən istifadə kəskin artıb. 20 il əvvəl bu, demək olar ki, mövcud deyildisə, bu gün yeniyetmələr gündə təxminən beş saat onlayn vaxt keçirirlər, əsasən sosial media platformalarında. Özlərini "daim onlayn" hesab edən yeniyetmələrin nisbəti 2015-ci ildəki 24 %-dən 2023-cü ildə 46 %-ə yüksəlib.
Bu fonda müəlliflər qeyd edirlər ki, diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik sindromu diaqnozlarının artması yalnız məlumatlılığın artması və stiqmanın azalması ilə izah edilə bilməz. Onların fikrincə, diqqətsizlikdə də real artım var. Mümkün cavab olaraq, onlar 2025-ci ilin dekabr ayından etibarən sosial platformalardan yalnız 16 yaşdan yuxarı istifadəçilərə böyük cərimələr təhlükəsi ilə giriş imkanı təmin etmək tələb olunacaq Avstraliya təcrübəsini misal gətirirlər.