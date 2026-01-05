Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ученые связали рост проблем с вниманием у подростков с соцсетями

    Здоровье
    • 05 января, 2026
    • 06:17
    Ученые связали рост проблем с вниманием у подростков с соцсетями

    Активное использование социальных сетей связано с постепенным ростом проблем с вниманием у подростков, тогда как видеоигры и просмотр видео такого эффекта не демонстрируют. К такому выводу пришли ученые по итогам долгосрочного исследования более чем 8 тыс. детей.

    Как передает Report, об этом сообщили в журнале Medical Xpress.

    Исследование охватило более 8 тыс. детей, за которыми наблюдали с 10 до 14 лет. Участников регулярно опрашивали об их цифровых привычках, разделив экранную активность на три категории: видеоигры, просмотр видео и социальные сети.

    Ученые анализировали изменения двух ключевых симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности - невнимательности и гиперактивности. Основной вывод показал, что именно использование социальных сетей связано с постепенным ростом невнимательности. При этом видеоигры и просмотр видео не продемонстрировали статистически значимого негативного эффекта.

    Авторы также проверили обратную гипотезу - может ли исходная невнимательность приводить к более активному использованию соцсетей. Анализ не подтвердил эту связь: направление оказалось односторонним - именно соцсети предсказывали дальнейшее ухудшение концентрации внимания. Результаты сохранялись даже с учетом генетической предрасположенности к СДВГ и уровня доходов семьи.

    По мнению исследователей, дело не во вреде экранов как таковых. Отсутствие эффекта от видеоигр и видео позволяет усомниться в популярной версии о том, что любой цифровой контент одинаково влияет на мозг через дофаминовые механизмы. В качестве возможного объяснения ученые указывают на постоянные отвлекающие факторы в соцсетях - уведомления, ожидание сообщений и непрерывное переключение внимания.

    В отличие от этого, видеоигры обычно проходят в ограниченные временные сессии и требуют устойчивой концентрации на одной задаче. Социальные сети, напротив, сопровождают пользователя в течение всего дня, формируя постоянный когнитивный шум.

    Отмечается, что эффект соцсетей на индивидуальном уровне нельзя назвать сильным - он не приводит к резкому переходу от нормы к клиническому СДВГ. Однако на уровне всей популяции даже небольшое снижение концентрации может привести к значительному росту числа диагнозов. Теоретически увеличение среднего времени в соцсетях на один час в день может повысить число диагнозов СДВГ примерно на 30%.

    За последние два десятилетия время использования соцсетей резко выросло. Если 20 лет назад они практически отсутствовали, то сегодня подростки проводят в сети около пяти часов в день, преимущественно в социальных платформах. Доля подростков, считающих себя "постоянно онлайн", увеличилась с 24% в 2015 году до 46% в 2023 году.

    На фоне этих данных авторы указывают, что рост числа диагнозов СДВГ нельзя объяснить исключительно повышением осведомленности и снижением стигмы. По их мнению, имеет место и реальное увеличение уровня невнимательности. В качестве возможного ответа на проблему приводится опыт Австралии, где с декабря 2025 года соцплатформы обязаны обеспечивать доступ только для пользователей старше 16 лет под угрозой крупных штрафов.

    ученые подростки внимание соцсети
    Alimlər: Yeniyetmələrdə diqqət probleminin artımı sosial şəbəkələrlə əlaqədardır

    Последние новости

    06:46

    Президент США утверждает, что власти Кубы близки к падению

    Другие страны
    06:17

    Ученые связали рост проблем с вниманием у подростков с соцсетями

    Здоровье
    05:58

    Трамп допустил возможность проведения военной операции в Колумбии

    Другие страны
    05:49

    Дональд Трамп: В военной операции США в Венесуэле было убито много граждан Кубы

    Другие страны
    05:27

    Asharq Al-Awsat: Израиль и Сирия проведут новый раунд переговоров в Париже

    Другие страны
    04:44

    Финляндия и Норвегия поддержали Данию на фоне заявлений США о Гренландии

    Другие страны
    04:15

    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индии

    Другие страны
    03:58

    Цена нефти марки Brent в начале торгов достигла $60 за баррель

    Энергетика
    03:26

    В Колумбии готовятся к массовому притоку граждан Венесуэлы

    Другие страны
    Лента новостей