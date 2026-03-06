Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

    Экология
    • 06 марта, 2026
    • 15:42
    В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

    В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой 7 марта ветреной погодой.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Нефтчале, Сальяне, Кяльбаджаре, Лачыне, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Гёйгеле, Самухе, Дашкесане, Гедабее, Гёранбое, Нафталане, Евлахе, Тертере, Барде, Мингячевире, Ширване, Лерике и Ярдымлы будет преобладать западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

    Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями опустится на 5-8 градусов.

    В западных районах Азербайджана 7–9 марта в дневные часы ожидается нестабильная погода.

    Местами прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах возможен снег.

