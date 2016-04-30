Президент США поздравил православных в США и других странах с Пасхой

Баку.30 Апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и его супруга Мишель поздравили православных христиан в США и за рубежом с Пасхой, которая в этом году приходится на 1 мая.

Как передает Report, при этом они отметили, что молятся за тех православных, которые подвергаются гонениям, и за благополучие их похищенных единоверцев.

"Мы помним о тех, кого изгнали из их родных мест, и чьи храмы были осквернены или разрушены. Мы солидарны с православными христианами и представителями всех вероисповеданий (в целом), и мы обещаем продолжать работать над тем, чтобы все люди могли жить в мире, справедливости и на свободе", - подчеркивается в письменном заявлении американского лидера, которое распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.



