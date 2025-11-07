Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    • 07 ноября, 2025
    • 11:44
    Президент США и премьер Венгрии сегодня проведут переговоры в Вашингтоне

    Президент США Дональд Трамп сегодня в 11.30 (20.30 по бакинскому времени - ред.) проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Вашингтоне.

    Как передает Report, это следует из официального графика президента США.

    Встреча пройдет в закрытом режиме.

    Ранее сообщалось о том, что одной из тем переговоров будет влияние на экономику Венгрии последствий санкций в отношении российских нефтекомпаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

