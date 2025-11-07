Президент США и премьер Венгрии сегодня проведут переговоры в Вашингтоне
Другие страны
- 07 ноября, 2025
- 11:44
Президент США Дональд Трамп сегодня в 11.30 (20.30 по бакинскому времени - ред.) проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Вашингтоне.
Как передает Report, это следует из официального графика президента США.
Встреча пройдет в закрытом режиме.
Ранее сообщалось о том, что одной из тем переговоров будет влияние на экономику Венгрии последствий санкций в отношении российских нефтекомпаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".
