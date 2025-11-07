İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Tramp Orbanla bu gün Vaşinqtonda danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 11:56
    Tramp Orbanla bu gün Vaşinqtonda danışıqlar aparacaq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu gün saat 11.30-da (Bakı vaxtı ilə 20.30 - red.) Vaşinqtonda Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ilə danışıqlar aparacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, ABŞ Prezidentinin rəsmi qrafikində nəzərdə tutulub.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, danışıqların mövzularından biri Rusiyanın neft şirkətləri "Rosneft" və "Lukoyl"a qarşı sanksiyaların nəticələrinin Macarıstan iqtisadiyyatına təsiri olacaq.

    ABŞ Donald Tramp Macarıstan Viktor Orban Rusiya
    Президент США и премьер Венгрии сегодня проведут переговоры в Вашингтоне

    Son xəbərlər

    12:26

    Corat qəsəbəsində 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:26

    Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli kənd sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Digər
    12:23

    Bu ilin 9 ayında məişət zorakılığından zərər çəkmiş 45 uşağa reabilitasiya xidməti göstərilib

    Sosial müdafiə
    12:22

    Sahil Babayev: "Büdcənin funksional təsnifatının 1/3-i tamamilə nəticə əsaslı mexanizmlə hazırlanıb"

    Maliyyə
    12:20
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçusu Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    12:20

    Deputat: Gələn ilin büdcə layihəsində təhlükəsizliyə ayrılan vəsaitin artırılması doğru yanaşmadır

    Daxili siyasət
    12:19

    ABŞ-də hərbçilər naməlum tozdan zəhərləniblər

    Digər ölkələr
    12:13

    Səbinə Əliyeva: Təqaüdçülərə, şagird və tələbələrə ictimai nəqliyyatda güzəştlər tətbiq edilməlidir

    Milli Məclis
    12:12

    Zəfər Gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti