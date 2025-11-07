Tramp Orbanla bu gün Vaşinqtonda danışıqlar aparacaq
Digər ölkələr
- 07 noyabr, 2025
- 11:56
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu gün saat 11.30-da (Bakı vaxtı ilə 20.30 - red.) Vaşinqtonda Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ilə danışıqlar aparacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu, ABŞ Prezidentinin rəsmi qrafikində nəzərdə tutulub.
Daha əvvəl bildirilmişdi ki, danışıqların mövzularından biri Rusiyanın neft şirkətləri "Rosneft" və "Lukoyl"a qarşı sanksiyaların nəticələrinin Macarıstan iqtisadiyyatına təsiri olacaq.
