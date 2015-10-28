Президент США и король Саудовской Аравии по телефону обсудили Сирию

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама провел во вторник телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом, в ходе которого обсуждались вопросы борьбы с "Исламским государством" (ИГ) и проблемы урегулирования конфликтов в Йемене и Сирии, сообщает пресс-служба Белого дома.

Обама и король Салман обменялись мнениями о событиях на Ближнем Востоке, которые разворачивались с момента визита короля в Вашингтон в сентябре 2015 года. "Они вновь подтвердили необходимость сотрудничества по противостоянию общей угрозе ИГ и формирования условий для политической передачи власти в Сирии", — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также отметили усиление поддержки умеренной сирийской оппозиции со стороны мирового сообщества в результате конструктивных переговоров в Вене 23 октября между Саудовской Аравией, Турцией, Россией и Соединенными Штатами, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Президент США и король Саудовской Аравии также поприветствовали стремление двух противоборствующих сторон конфликта в Йемене приступить ко второму раунду переговоров под эгидой ООН и обязались оставаться в тесном контакте по этой и другим проблемам.

Также стороны подтвердили курс на продолжение укрепления двустороннего партнерства, резюмируется в сообщении.