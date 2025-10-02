Президент Румынии заявил о намерении провести переговоры с Пашиняном в Копенгагене

Президент Румынии Никушор Дан заявил о намерении провести двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

Как передает европейское бюро Report, в беседе с журналистами перед началом саммита Дан отметил, что на сегодня также запланированы переговоры с главами правительств Швеции и Бельгии.

Повестку двусторонних переговоров с лидерами Никушор Дан при этом не обнародовал.

По его словам, отдельное внимание во время заседаний саммита будет уделено инициативе создания "стены дронов" - защитного барьера от беспилотных аппаратов.

Как отметил президент, пока речь идет о проекте плана действий, который предстоит согласовать, после чего будут определены страны-лидеры, отвечающие за его реализацию.

Комментируя текущую кризисную ситуацию, Дан подчеркнул, что речь идет уже не только о соседстве с Россией, а "о прямой угрозе, с которой сталкиваются европейские страны".