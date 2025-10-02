Rumıniya Prezidenti Kopenhagendə Paşinyanla danışıqlar aparacaq
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2025
- 11:32
Rumıniya Prezidenti Nikuşor Dan və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin sammiti çərçivəsində ikitərəfli görüş keçirəcəklər.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Rumıniya Prezidenti Nikuşor Dan sammitdən əvvəl bildirib.
Xəbər yenilənir
