İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    ASCO istiqrazları üzrə növbəti faizlər ödənilib

    Maliyyə
    • 04 mart, 2026
    • 10:07
    ASCO istiqrazları üzrə növbəti faizlər ödənilib

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmişiliyi" QSC-nin (ASCO) istiqrazları üzrə növbəti kupon ödənişləri olub.

    "Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, istiqrazlar sahiblərinə ümumilikdə 4,5 milyon ABŞ dolları qazandırıb.

    Faiz ödənişlərinin 3 milyon dolları 3 mart 2023-cü ildə dövriyyəyə buraxılmış, ümumi məbləği 100 milyon ABŞ dolları olan istiqrazlar, 1,5 milyon dolları isə 23 fevral 2024-cü ildə dövriyyəyə buraxılmış, ümumi məbləği 50 milyon ABŞ dolları olan istiqrazların payına düşüb.

    Hər birinin nominal dəyəri 1 000 ABŞ dolları olan ASCO istiqrazları 5 illik buraxılıb. Onların illik gəlirliliyi 6 %-dir. Faizlər 6 aydan bir ödənilir.

    “ASCO istiqrazları” ASCO istiqraz

    Son xəbərlər

    10:28

    Azərbaycan İordaniyadan xurma tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    10:20
    Foto

    Bu günədək Azərbaycan vasitəsilə İrandan 1161 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    10:14

    Bazar ertəsi 58 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verəcək

    Elm və təhsil
    10:12

    Ötən ay Azərbaycanda 98 aptekdə yoxlama aparılıb, 31-də nöqsan aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    10:07

    ASCO istiqrazları üzrə növbəti faizlər ödənilib

    Maliyyə
    10:06

    Venesuelanın dövlət neft şirkəti ABŞ ilə neft tədarükü razılaşmalarına nail olub

    Energetika
    10:04

    ABB-dən fiziki şəxslər üçün yeni məhsul - ABB istiqrazları!

    Maliyyə
    10:02

    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi konsulluq xidmətlərinin göstərilməsini bərpa edib

    Xarici siyasət
    09:59

    "Liverpul" əlavə dəqiqələrdə buraxılan qollara görə Premyer Liqada antirekorda imza atıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti