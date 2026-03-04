Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    ASCO осуществило очередные купонные выплаты держателям облигаций

    Финансы
    • 04 марта, 2026
    • 10:32
    ASCO осуществило очередные купонные выплаты держателям облигаций

    "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) осуществило очередные купонные выплаты по своим облигациям.

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в общей сложности владельцам ценных бумаг выплачено $4,5 млн.

    Из них $3 млн приходятся на облигации объемом $100 млн, размещенные 3 марта 2023 года, еще $1,5 млн - на выпуск объемом $50 млн от 23 февраля 2024 года.

    Номинальная стоимость каждой облигации составляет $1000, срок обращения - 5 лет, годовая доходность - 6 %. Купонные выплаты производятся раз в полгода.

    ASCO купонные выплаты облигации
    ASCO istiqrazları üzrə növbəti faizlər ödənilib
