 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Польши оштрафован за неправильную парковку

    Дочь президента перепарковала автомобиль, а также заплатила штраф

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президента Польши Анджея Дуду оштрафовали за неправильную парковку в Кракове, сообщает «Радио Польша».

    Отмечается, что автомобиль Volkswagen Golf несколько дней простоял на одной из улиц города с заблокированными колесами.

    По информации радиостанции, дочь президента перепарковала автомобиль, а также заплатила штраф.

    Ранее сообщалось, что в столице Польши проходит многотысячная акция протеста против действий президента Анджея Дуды и нового правительства, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi