Президент Польши оштрафован за неправильную парковку

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президента Польши Анджея Дуду оштрафовали за неправильную парковку в Кракове, сообщает «Радио Польша».

Отмечается, что автомобиль Volkswagen Golf несколько дней простоял на одной из улиц города с заблокированными колесами.

По информации радиостанции, дочь президента перепарковала автомобиль, а также заплатила штраф.

Ранее сообщалось, что в столице Польши проходит многотысячная акция протеста против действий президента Анджея Дуды и нового правительства, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.