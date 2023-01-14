О нас

Президент Перу поручила расследовать вопрос причастности к протестам иностранцев

Президент Перу поручила расследовать вопрос причастности к протестам иностранцев Президент Перу Дина Болуарте призвала Генеральную прокуратуру провести расследование для установления возможной причастности иностранных провокаторов к антиправительственным выступлениям в стране.
Другие страны
14 января 2023 г. 09:20
Президент Перу поручила расследовать вопрос причастности к протестам иностранцев

Президент Перу Дина Болуарте призвала Генеральную прокуратуру провести расследование для установления возможной причастности иностранных провокаторов к антиправительственным выступлениям в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Но что насчет иностранных подстрекателей и внедренных лиц? Все должно быть расследовано, нам как можно скорее нужны результаты, чтобы установить, кто на самом деле несет ответственность за акты насилия", - сказала она в обращении к нации. Глава государства не уточнила, о каких иностранцах идет речь.

Она также заявила, что приветствует разбирательство, которое начала Генпрокуратура по факту гибели людей в ходе акций протеста.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
13 января 2023 г. 23:12
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
13 января 2023 г. 23:04
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
13 января 2023 г. 21:28
Ильхам Алиев: Утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью
Ильхам Алиев: Утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью
13 января 2023 г. 21:13
Глава МИД Израиля пригласил азербайджанского коллегу на открытие посольства в Тель-Авиве
Глава МИД Израиля пригласил азербайджанского коллегу на открытие посольства в Тель-Авиве
13 января 2023 г. 16:58
Министерство: Увеличение соцвыплат охватит в общей сложности 660 тыс. человек
Министерство: Увеличение соцвыплат охватит в общей сложности 660 тыс. человек
13 января 2023 г. 14:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
12 января 2023 г. 10:41
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
12 января 2023 г. 00:58
Азербайджан назначил посла в Израиль
Азербайджан назначил посла в Израиль
11 января 2023 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi