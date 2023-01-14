Президент Перу поручила расследовать вопрос причастности к протестам иностранцев

Президент Перу Дина Болуарте призвала Генеральную прокуратуру провести расследование для установления возможной причастности иностранных провокаторов к антиправительственным выступлениям в стране.

Президент Перу Дина Болуарте призвала Генеральную прокуратуру провести расследование для установления возможной причастности иностранных провокаторов к антиправительственным выступлениям в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Но что насчет иностранных подстрекателей и внедренных лиц? Все должно быть расследовано, нам как можно скорее нужны результаты, чтобы установить, кто на самом деле несет ответственность за акты насилия", - сказала она в обращении к нации. Глава государства не уточнила, о каких иностранцах идет речь.

Она также заявила, что приветствует разбирательство, которое начала Генпрокуратура по факту гибели людей в ходе акций протеста.