Президент Палестины прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Лидер Палестины Махмуд Аббас прокомментировал решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Как передает Report со ссылкой на AFP, Аббас подтвердил позицию Палестины, согласно которой страна отказывается от посредничества США в переговорах с Израилем из-за данного шага американского лидера.

«США больше не могут быть посредником в переговорах о мире после декларации Трампа», — цитирует Аббаса агентство.