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    ​Президент Обама угрожает прекратить переговоры с Ираном

    Если приемлемое соглашение не будет достигнуто

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Обама заявил, что Соединенные Штаты прекратят переговоры с Ираном по вопросу о его ядерной программе, если приемлемое соглашение не будет достигнуто.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, в ходе интервью, которое президент дал телеканалу CBS, он сказал, в частности, что США необходимо быть уверенными в том, что Иран откажется от попыток создания ядерного оружия.

    По словам Обамы, Иран серьезно относится к переговорам, и ряд противоречий удалось преодолеть, однако разногласия сохраняются.  

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