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Президент ОАЭ отправится 30 мая в Китай с государственным визитом

Президент ОАЭ отправится 30 мая в Китай с государственным визитом Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетит Китай с государственным визитом, который начнется 30 мая.
Другие страны
25 мая 2024 г. 08:14
Президент ОАЭ отправится 30 мая в Китай с государственным визитом

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетит Китай с государственным визитом, который начнется 30 мая.

Как передает Report, об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

В ходе визита президент ОАЭ проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает агентство, лидеры двух стран обсудят "двусторонние отношения, пути укрепления сотрудничества и совместной работы в экономической, культурной и других областях всестороннего стратегического партнерства ОАЭ и Китая".

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также примет участие в Форуме китайско-арабского сотрудничества и праздничных мероприятиях, посвященных 40-летию установления дипломатических отношений между Пекином и Абу-Даби.

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