    Президент Нигерии готов обсудить с Трампом "убийства христиан"

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 19:08
    Президент Нигерии готов обсудить с Трампом убийства христиан

    Президент Нигерии Бола Тинубу готов встретиться в ближайшие дни со своим американским коллегой Дональдом Трампом в связи с обвинениями со стороны США в "убийствах христиан" в Нигерии.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал специальный советник Тинубу по политическим коммуникациям Дэниэл Бвала.

    "И президент Бола Тинубу, и президент Дональд Трамп заинтересованы в борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма, - отметил Бвала. - Что касается разногласий по вопросу о том, действительно ли террористы в Нигерии нападают только на христиан или же на людей разных религиозных убеждений, эти разногласия, если они существуют, подлежат обсуждению и разрешению двумя лидерами во время встречи в ближайшие дни в президентском дворце [в Нигерии] или в Белом доме".

    Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против "террористов" в Нигерии в целях защиты христиан.

