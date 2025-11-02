İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Nigeriya Prezidenti ABŞ lideri ilə xristianların qətllərinin müzakirəsinə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 19:29
    Nigeriya Prezidenti ABŞ lideri ilə xristianların qətllərinin müzakirəsinə hazırdır

    Nigeriya Prezidenti Bola Tinubu ABŞ-nin bu ölkədə "xristianların qətlləri" barədə ittihamları ilə əlaqədar olaraq yaxın günlərdə amerikalı həmkarı Donald Trampla görüşməyə hazırdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Tinubunun siyasi əlaqələr üzrə xüsusi müşaviri Deniel Bvala "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Həm Prezident Bola Tinubu, həm də Prezident Donald Tramp üsyan və terrorçuluğun bütün formaları ilə mübarizə aparmaqda maraqlıdırlar.

    Nigeriyadakı terrorçuların yalnız xristianları, yoxsa fərqli dini inanclara malik insanları hədəf alıb-almaması ilə bağlı fikir ayrılıqlarına gəldikdə, məsələ iki lider tərəfindən yaxın günlərdə (Nigeriyada) Prezident Sarayında və ya Ağ Evdə keçiriləcək görüşdə müzakirə olunmalı və həll edilməlidir", - D.Bvala qeyd edib.

    Daha əvvəl Tramp bildirib ki, Pentaqona xristianları qorumaq üçün Nigeriyadakı terrorçulara qarşı potensial güc tədbirləri hazırlamağı tapşırıb.

    Nigeriya Donald Tramp Bola Tinubu
    Президент Нигерии готов обсудить с Трампом "убийства христиан"

    Son xəbərlər

    19:33

    Ukrayna Almaniyadan "Patriot" zenit-raket sistemləri alıb

    Digər ölkələr
    19:29

    Nigeriya Prezidenti ABŞ lideri ilə xristianların qətllərinin müzakirəsinə hazırdır

    Digər ölkələr
    19:09

    Almaniya nüvə tullantıları anbarları üzərində uçuşa qadağa zonası yaradacaq

    Digər ölkələr
    18:43

    KİV: Türkiyənin emal zavodları Rusiya neftinin alışını azaltmağa başlayıb

    Region
    18:28

    Əli Xameneinin müşaviri: İran iki həftə ərzində nüvə silahı yarada bilər

    Region
    18:18

    Azərbaycan cüdoçuları veteranların dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    18:11

    Yəmən Ordusu ilə husilər arasında toqquşma olub

    Digər ölkələr
    17:56

    "Turan Tovuz" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    17:48

    Fələstin fraksiyaları Qəzzada müvəqqəti administrasiyanın strukturunun razılaşdırılmasını müzakirə edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti