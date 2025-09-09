Администрация президента Непала опровергла информацию о его отставке - ОБНОВЛЕНО

ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    • 09 сентября, 2025
    • 16:51
    Администрация президента Непала опровергла информацию о его отставке.

    Как передает Report со ссылкой на India Today, об этом говорится в заявлении администрации президента.

    "Вопреки сообщениям о том что он [президент] ушел на фоне жестоких протестов, в отставку он не подавал", - цитирует издание заявление администрации.

    Президент Непала Рам Чандра Паудель подал в отставку.

    Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ.

    Согласно информации, протестующие заявили, что страна "перешла под их контроль", и призвали начать подготовку к выборам.

    Сообщается, что в Катманду горит офис президента, премьер сбежал на вертолете, а аэропорт закрыт, из-за чего иностранные туристы не могут покинуть страну. 

    СМИ также сообщают, что протестующие напали на экс-премьера Шера Бахадура Деубу, его супругу и нынешнего министра иностранных дел, а также подожгли дом бывшего премьера Натха Кханала.  В момент поджога в доме находилась его жена, Раджьялакшми Читракар, которая по информации СМИ, скончалась. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

    Огромное количество протестующих также разгромили и подожгли учреждения СМИ в Катманду и Кантипуре.

    Авиакомпании Air India и IndiGo опубликовали предупреждение о приостановке всех рейсов в Катманду и из него после того, как власти закрыли аэропорт из-за беспорядков в городе.

    Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook, Instagram и WhatsApp.

    Nepal Prezidentinin istefası barədə xəbər təkzib edilib - YENİLƏNİB
    Nepalese president resigns

