Администрация президента Непала опровергла информацию о его отставке - ОБНОВЛЕНО

Администрация президента Непала опровергла информацию о его отставке.

Как передает Report со ссылкой на India Today, об этом говорится в заявлении администрации президента.

"Вопреки сообщениям о том что он [президент] ушел на фоне жестоких протестов, в отставку он не подавал", - цитирует издание заявление администрации.

16:19

Президент Непала Рам Чандра Паудель подал в отставку.

Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ.

Согласно информации, протестующие заявили, что страна "перешла под их контроль", и призвали начать подготовку к выборам.

Сообщается, что в Катманду горит офис президента, премьер сбежал на вертолете, а аэропорт закрыт, из-за чего иностранные туристы не могут покинуть страну.

СМИ также сообщают, что протестующие напали на экс-премьера Шера Бахадура Деубу, его супругу и нынешнего министра иностранных дел, а также подожгли дом бывшего премьера Натха Кханала. В момент поджога в доме находилась его жена, Раджьялакшми Читракар, которая по информации СМИ, скончалась. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Огромное количество протестующих также разгромили и подожгли учреждения СМИ в Катманду и Кантипуре.

Авиакомпании Air India и IndiGo опубликовали предупреждение о приостановке всех рейсов в Катманду и из него после того, как власти закрыли аэропорт из-за беспорядков в городе.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook, Instagram и WhatsApp.