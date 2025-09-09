Nepal Prezidentinin istefası barədə xəbər təkzib edilib - YENİLƏNİB
- 09 sentyabr, 2025
- 16:55
Nepal Prezidentinin administrasiyası onun istefası barədə məlumatı təkzib edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri "India Today"ə istinadən xəbər verir.
"Etirazlar fonunda Prezidentin istefa verdiyinə dair məlumatlara baxmayaraq, o istefa verməyib", - nəşr administrasiyanın bəyanatını sitat gətirir.
Nepal Prezidenti Ram Çandra Paudel istefa verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hindistan KİV-i məlumat yayıb.
Məlumata görə, etirazçılar ölkənin "onların nəzarətinə keçdiyini" bəyan edib və seçkilərə hazırlığa başlamağa çağırıblar.
Bildirilir ki, Katmanduda Prezident ofisi yanır, baş nazir vertolyotla qaçıb, hava limanı isə bağlanıb, bu səbəbdən xarici turistlər ölkəni tərk edə bilmirlər.
KİV həmçinin bildirir ki, etirazçılar keçmiş Baş nazir Şer Bahadur Deuba, onun həyat yoldaşı və hazırkı xarici işlər nazirinə hücum edib, həmçinin sabiq baş nazir Nath Khanalın evini yandırıblar. KİV-in məlumatına görə, yanğın zamanı evdə onun həyat yoldaşı olub, o, vəfat edib.