    В Непале во время протестов погибли не менее 14 человек

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 15:04
    В Непале во время протестов погибли не менее 14 человек

    Число погибших при столкновениях протестующих с полицейскими в Катманду увеличилось до 14.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Nepal News.

    Первоначально сообщалось о шести погибших. В больницы Катманду поступили десятки раненых.

    По данным Nepal News, скончались не менее 14 человек.

    Правительство Непала 4 сентября ввело запрет на WhatsApp, а также Facebook и Instagram и другие крупные социальные сети, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. Это решение было принято в соответствии с директивой Верховного суда, предписывающей правительству обеспечить официальную регистрацию всех онлайн-платформ и социальных сетей. Доступ к платформам был заблокирован после того, как ни одна из них не подала заявку на регистрацию. 

    У здания парламента в Катманду 8 сентября состоялась акция протеста под названием "Революция поколения Z" с участием тысяч демонстрантов, выступивших против решения  правительства ограничить работу соцсетей и мессенджеров в стране, а также против коррупции. Протестующие прорвали заграждения и проникли в здание парламента. Произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. Представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь.

    Власти ввели комендантский час в районе парламента и в других ключевых местах столицы.

    Протесты против запрета соцсетей, кроме Катманду, прошли еще в нескольких крупных городах Непала. 

