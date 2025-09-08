В Непале во время протестов погибли не менее 14 человек

Число погибших при столкновениях протестующих с полицейскими в Катманду увеличилось до 14.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Nepal News.

Первоначально сообщалось о шести погибших. В больницы Катманду поступили десятки раненых.

По данным Nepal News, скончались не менее 14 человек.

Правительство Непала 4 сентября ввело запрет на WhatsApp, а также Facebook и Instagram и другие крупные социальные сети, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. Это решение было принято в соответствии с директивой Верховного суда, предписывающей правительству обеспечить официальную регистрацию всех онлайн-платформ и социальных сетей. Доступ к платформам был заблокирован после того, как ни одна из них не подала заявку на регистрацию.

У здания парламента в Катманду 8 сентября состоялась акция протеста под названием "Революция поколения Z" с участием тысяч демонстрантов, выступивших против решения правительства ограничить работу соцсетей и мессенджеров в стране, а также против коррупции. Протестующие прорвали заграждения и проникли в здание парламента. Произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. Представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь.

Власти ввели комендантский час в районе парламента и в других ключевых местах столицы.

Протесты против запрета соцсетей, кроме Катманду, прошли еще в нескольких крупных городах Непала.