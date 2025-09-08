İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Nepalda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 19-a çatıb

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 19:58
    Nepalda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 19-a çatıb

    Nepalda nümayişlər zamanı ölənlərin sayı 19 nəfərə çatıb, 347 nəfər yaralanıb.

    "Report" "Nepal News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə və Əhali Nazirliyi məlumat yayıb.

    Daha əvvəl 14 nəfərin öldüyü bildirilirdi.

    Qeyd edək ki, nümayişlər bazar ertəsi Katmanduda başlayıb, onminlərlə etirazçı parlament binasını mühasirəyə alıb. Onlar hökumətin sosial media platformalarının əksəriyyətini, o cümlədən "Instagram", "YouTube" və "X"i ölkədə qadağan etmək qərarına cavab olaraq küçələrə çıxıblar.

    Etirazçılar tikanlı məftillərin üzərindən aşaraq polisi parlament kompleksinə çəkilməyə məcbur ediblər. Az sonra polis atəş açıb.

    Hökumət bəzi şəhərlərdə komendant saatı elan edib.

    В Непале число погибших в ходе демонстраций достигло 19 человек - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    20:06

    Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

    Hadisə
    19:58

    Nepalda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 19-a çatıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Rusiyanın anti-Azərbaycan təbliğatı: Gebbels üslubunda siyasət - ŞƏRH

    Xarici siyasət
    19:49

    Əs-Sisi: BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ onu münaqişələri həll etmək imkanından məhrum edir

    Digər ölkələr
    19:36

    KİV: Fransanın Baş naziri parlamentdə səsvermədə məğlub olarsa, istefa verəcək

    Digər ölkələr
    19:29

    İsrail və Hindistan yeni investisiya sazişi imzalayıblar

    Digər ölkələr
    19:20

    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərin bölgüsü açıqlanıb

    Maliyyə
    19:18

    İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıb

    Digər ölkələr
    19:09
    Video

    Bakıda sürücü diqqətsizliyi işıqforun yararsız vəziyyətə düşməsinə səbəb olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti