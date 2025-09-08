Nepalda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 19-a çatıb
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 19:58
Nepalda nümayişlər zamanı ölənlərin sayı 19 nəfərə çatıb, 347 nəfər yaralanıb.
"Report" "Nepal News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə və Əhali Nazirliyi məlumat yayıb.
Daha əvvəl 14 nəfərin öldüyü bildirilirdi.
Qeyd edək ki, nümayişlər bazar ertəsi Katmanduda başlayıb, onminlərlə etirazçı parlament binasını mühasirəyə alıb. Onlar hökumətin sosial media platformalarının əksəriyyətini, o cümlədən "Instagram", "YouTube" və "X"i ölkədə qadağan etmək qərarına cavab olaraq küçələrə çıxıblar.
Etirazçılar tikanlı məftillərin üzərindən aşaraq polisi parlament kompleksinə çəkilməyə məcbur ediblər. Az sonra polis atəş açıb.
Hökumət bəzi şəhərlərdə komendant saatı elan edib.
Son xəbərlər
20:06
Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti tapılıbHadisə
19:58
Nepalda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 19-a çatıbDigər ölkələr
19:52
Rusiyanın anti-Azərbaycan təbliğatı: Gebbels üslubunda siyasət - ŞƏRHXarici siyasət
19:49
Əs-Sisi: BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ onu münaqişələri həll etmək imkanından məhrum edirDigər ölkələr
19:36
KİV: Fransanın Baş naziri parlamentdə səsvermədə məğlub olarsa, istefa verəcəkDigər ölkələr
19:29
İsrail və Hindistan yeni investisiya sazişi imzalayıblarDigər ölkələr
19:20
Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərin bölgüsü açıqlanıbMaliyyə
19:18
İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıbDigər ölkələr
19:09
Video