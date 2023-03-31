Президент Намибии: Саммит Россия-Африка выдвинет идею нового мира

Саммит Россия-Африка, которая пройдет в Санкт-Петербурге 26–29 июля, позволит выдвинуть идею нового мира.

Саммит Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 26–29 июля, позволит выдвинуть идею нового мира.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил президент Намибии Хаге Гейнгоб.

"Такие конференции очень важны. Потому что можно восстановить давние отношения и затем серьезно обсудить, в каких сферах россияне могут помочь Намибии, Африке. И также посмотреть, как можно продвигать идею нового мира", - сказал он.

Х.Гейнгоб отметил, что на данный момент мир становится очень сложным для маленьких стран: "Я беспокоюсь о том, что мир становится однополярной системой с одним центром силы, который диктует свою волю. И тогда с небольшими странами вроде нашей кончено. Поэтому вы верим в биполярную систему или мультилатерализм. Мы верим, что такие встречи, как саммит Россия-Африка, укрепляют отношения. Так что нет только одного полюса".

По словам президента, дружба между странами должна продолжаться, поэтому такие встречи очень важны.

Президент Намибии также подчеркнул, что У Африки светлое будущее.

"У нас было первое поколение африканских лидеров. Отцы-основатели: Кваме Нкрума, Секу Туре, Ньерере, Каунда и другие. И также в Южной Африке — президент Мугабе, товарищ Нуйома, товарищ Мандела", - добавил он.