​Президент Молдовы не намерен уходить в отставку

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Николай Тимофти не подаст в отставку, как того требуют протестующие в центре Кишинева.

Как передает Report со ссылкой на Ziarul National, об этом заявил генеральный секретарь администрации главы государства Ион Пэдурару.

"Это требование родилось за одну ночь у митингующих и стало лейтмотивом протеста. Отставка президента в нынешних условиях не будет в интересах страны. Тимофти не подаст в отставку", - цитирует Пэдурару молдавское издание Ziarul National.