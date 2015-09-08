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    ​Президент Молдовы не намерен уходить в отставку

    Отставка президента в нынешних условиях не будет в интересах страны

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Николай Тимофти не подаст в отставку, как того требуют протестующие в центре Кишинева.

    Как передает Report со ссылкой на Ziarul National, об этом заявил генеральный секретарь администрации главы государства Ион Пэдурару.

    "Это требование родилось за одну ночь у митингующих и стало лейтмотивом протеста. Отставка президента в нынешних условиях не будет в интересах страны. Тимофти не подаст в отставку", - цитирует Пэдурару молдавское издание Ziarul National.

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