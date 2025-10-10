Президент: Мигранты в РФ должны быть законопослушными гражданами
Другие страны
- 10 октября, 2025
- 17:10
Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, однако они должны быть законопослушными гражданами
Как сообщает Report, об этом российский президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Таджикистане.
Он также добавил, что мигранты должны быть нужными стране.
"Мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила, первое, и второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях и чтобы они соблюдали наши законы, правила",- подчеркнул президент.
"Кстати говоря, это связано и с языком, прежде всего",- добавил Путин.
