Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Президент: Мигранты в РФ должны быть законопослушными гражданами

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 17:10
    Президент: Мигранты в РФ должны быть законопослушными гражданами

    Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, однако они должны быть законопослушными гражданами

    Как сообщает Report, об этом российский президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Таджикистане.

    Он также добавил, что мигранты должны быть нужными стране.

    "Мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила, первое, и второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях и чтобы они соблюдали наши законы, правила",- подчеркнул президент.

    "Кстати говоря, это связано и с языком, прежде всего",- добавил Путин.

    Владимир Путин мигранты Россия
    Putin: Rusiyada miqrantlar qanuna tabe olmalıdırlar
    Putin: Migrants in Russia must be law-abiding citizens

    Последние новости

    17:49

    Посол: Закладка фундамента мечети в Физули с участием лидеров стран ОТГ - важное историческое событие

    Карабах
    17:48

    Американская UPS уничтожает тысячи посылок из-за таможенных трудностей

    Другие страны
    17:46

    Билалхабаши Назаров вошел в историю азербайджанского бокса

    Индивидуальные
    17:46
    Фото

    Прошел Baku Fintech Forum 2025 при участии PashaPay

    Финансы
    17:42

    Британия передала Украине сотни ракет для ПВО раньше срока

    Другие страны
    17:32
    Фото

    Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам посетили Шушу

    Внешняя политика
    17:30

    Вынесен приговор хирургу, признанного виновным в смерти Назрин Мансурлу

    Происшествия
    17:22

    Наталья Спину: Азербайджан превращается в центр киберустойчивости Кавказа и Центральной Азии

    ИКТ
    17:22

    Гендиректор: Агентство кино готовит ряд проектов в сфере дубляжа фильмов

    Искусство
    Лента новостей