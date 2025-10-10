İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Putin: Rusiyada miqrantlar qanuna tabe olmalıdırlar

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 17:13
    Putin: Rusiyada miqrantlar qanuna tabe olmalıdırlar
    Vladimir Putin

    Rusiya xarici işçi qüvvəsində maraqlıdır, lakin onlar qanundan çıxmayan vətəndaşlar olmalıdırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Tacikistanda mətbuat konfransında bəyan edib.

    O, həmçinin əlavə edib ki, miqrantlar ölkəyə lazımlı olmalıdırlar.

    "Biz bunun bizə lazımlı işçi qüvvəsi olmasında, insanların özlərinin də orada layiqli şəraitdə yaşamalarında və qanunlarımıza, qaydalarımıza riayət etmələrində maraqlıyıq", - prezident vurğulayıb.

    "Yeri gəlmişkən, bu, hər şeydən əvvəl dillə də bağlıdır", - Putin əlavə edib.

    Putin MDB Dövlət Başçıları Şurası miqrant
    Президент: Мигранты в РФ должны быть законопослушными гражданами
    Putin: Migrants in Russia must be law-abiding citizens

    Son xəbərlər

    17:58
    Foto

    Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşa həbsxanasında olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:55

    Günay Əfəndiyeva: Hazırda Azərbaycanla Türkmənistan arasında əlaqələr çox yüksək səviyyədədir

    Xarici siyasət
    17:54

    İlqar Musayev: "Kibertəhlükəsizlik artıq iqtisadi sabitliyin və dayanıqlı inkişafın dayaqlarından birinə çevrilib"

    İKT
    17:48

    Eldar Quliyev: Türk dövlətləri İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana mənəvi dayaq oldu

    Xarici siyasət
    17:44

    Kino Agentliyinin Baş direktoru: Azərbaycanda animasiya sahəsində vəziyyət qaneedici deyil

    İncəsənət
    17:43

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" "Quba"ya qalib gəlib

    Komanda
    17:42
    Foto

    Azərbaycanda dövlət su kadastrı və elektron su xəritəsi təqdim edilib

    İnfrastruktur
    17:35

    Estoniyalı ekspert: "Kibertəhdidlər üçün adekvat hüquqi cavab tədbirləri lazımdır"

    İKT
    17:31

    "Araz-Naxçıvan" yoxlama matçı keçirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti