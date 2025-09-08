ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    Президент Мексики раскритиковала рейд против мигрантов в США

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 23:14
    Президент Мексики раскритиковала рейд против мигрантов в США

    Президент Мексики назвала Клаудия Шейнбаум несправедливым рейд полиции США против мигрантов на автомобильном заводе в штате Джорджия.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN.

    Во время акции были задержаны 23 мексиканца. 13 них обратились за помощью в консульство Мексики, еще 10 предпочли этого не делать. Мексиканский лидер отметила, что ее сограждане могут рассчитывать на поддержку своего государства. Она отметила, что в ходе незаконных акций США арестовываются даже те мексиканцы, которые получили разрешения на въезд и работу в соседнем государстве.

