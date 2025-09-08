Президент Мексики раскритиковала рейд против мигрантов в США

Президент Мексики назвала Клаудия Шейнбаум несправедливым рейд полиции США против мигрантов на автомобильном заводе в штате Джорджия.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Во время акции были задержаны 23 мексиканца. 13 них обратились за помощью в консульство Мексики, еще 10 предпочли этого не делать. Мексиканский лидер отметила, что ее сограждане могут рассчитывать на поддержку своего государства. Она отметила, что в ходе незаконных акций США арестовываются даже те мексиканцы, которые получили разрешения на въезд и работу в соседнем государстве.