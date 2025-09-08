İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Meksika Prezidenti ABŞ-də miqrantlara qarşı reydi tənqid edib

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 23:57
    Meksika Prezidenti ABŞ-də miqrantlara qarşı reydi tənqid edib

    Meksika Prezidenti Klaudiya Şeynbaum ABŞ-nin Corciya ştatındakı avtomobil zavodunda miqrantlara qarşı polis reydini ədalətsiz adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.

    Reyd zamanı 23 meksikalı saxlanılıb. Onlardan 13-ü Meksika konsulluğundan kömək istəyib. Meksika lideri bildirib ki, həmvətənləri öz dövlətlərinin dəstəyinə arxalana bilərlər.

    O qeyd edib ki, ABŞ-dəki qanunsuz reydlər zamanı hətta qonşu ştatda işləmək üçün icazə almış meksikalılar da həbs olunur.

    Президент Мексики раскритиковала рейд против мигрантов в США

