Meksika Prezidenti ABŞ-də miqrantlara qarşı reydi tənqid edib
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 23:57
Meksika Prezidenti Klaudiya Şeynbaum ABŞ-nin Corciya ştatındakı avtomobil zavodunda miqrantlara qarşı polis reydini ədalətsiz adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.
Reyd zamanı 23 meksikalı saxlanılıb. Onlardan 13-ü Meksika konsulluğundan kömək istəyib. Meksika lideri bildirib ki, həmvətənləri öz dövlətlərinin dəstəyinə arxalana bilərlər.
O qeyd edib ki, ABŞ-dəki qanunsuz reydlər zamanı hətta qonşu ştatda işləmək üçün icazə almış meksikalılar da həbs olunur.
Son xəbərlər
00:28
Finlandiya Ukraynanın xahişi ilə ATƏT-in Daimi Şurasının növbədənkənar iclasını çağırıbDigər ölkələr
23:57
Meksika Prezidenti ABŞ-də miqrantlara qarşı reydi tənqid edibDigər ölkələr
23:47
Tupak Şakuru öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs sifarişçinin adını açıqlayıbŞou-biznes
23:40
İzmirdəki silahlı hücumla bağlı saxlanılanların sayı 9-a çatıbRegion
23:30
Bakının iki rayonunda su olmayacaqİnfrastruktur
23:18
Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyev vəfat edibİncəsənət
22:56
Makron yaxın günlərdə Fransaya yeni Baş nazir təyin edə bilərDigər ölkələr
22:53
Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edəcəkRegion
22:44