    Президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства на фоне протестов

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 22:50
    Президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства на фоне протестов

    Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства на фоне протестов в стране, он намерен назначить нового премьер-министра через три дня.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    "Я тщательно пересмотрю и реформирую систему управления этой страной", - сказал глава государства в обращении к народу.

    Отмечается, что данное решение было принято после вспыхнувших 25 сентября и продолжающихся по сей день массовых протестов местных жителей против перебоев в снабжении электроэнергией и водой, которые вылились в беспорядки. В ходе демонстрации погибли 22 человека, пострадали более 100.

    Madaqaskar Prezidenti etirazlar fonunda hökuməti buraxıb

