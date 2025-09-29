Президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства на фоне протестов
- 29 сентября, 2025
- 22:50
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства на фоне протестов в стране, он намерен назначить нового премьер-министра через три дня.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
"Я тщательно пересмотрю и реформирую систему управления этой страной", - сказал глава государства в обращении к народу.
Отмечается, что данное решение было принято после вспыхнувших 25 сентября и продолжающихся по сей день массовых протестов местных жителей против перебоев в снабжении электроэнергией и водой, которые вылились в беспорядки. В ходе демонстрации погибли 22 человека, пострадали более 100.
