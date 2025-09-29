İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Madaqaskar Prezidenti etirazlar fonunda hökuməti buraxıb

    29 sentyabr, 2025
    • 23:19
    Madaqaskar Prezidenti etirazlar fonunda hökuməti buraxıb

    Madaqaskar Prezidenti Andri Radzuelina ölkədəki etirazlar fonunda hökumətin buraxıldığını elan edib. O, üç gündən sonra yeni baş nazir təyin etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    "Mən ölkədə idarəetmə sistemini hərtərəfli nəzərdən keçirəcəyəm və islahatlar aparacağam", - dövlət başçısı xalqa müraciətində bildirib.

    Qeyd olunur ki, bu qərar sentyabrın 25-də baş verən və bu günə qədər davam edən elektrik enerjisi və su təchizatında yerli sakinlərin kütləvi etirazlarından sonra verilib. Etirazlar iğtişaşlarla nəticələnib, 22 nəfər ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb.

