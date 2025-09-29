Madaqaskar Prezidenti etirazlar fonunda hökuməti buraxıb
Digər ölkələr
- 29 sentyabr, 2025
- 23:19
Madaqaskar Prezidenti Andri Radzuelina ölkədəki etirazlar fonunda hökumətin buraxıldığını elan edib. O, üç gündən sonra yeni baş nazir təyin etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
"Mən ölkədə idarəetmə sistemini hərtərəfli nəzərdən keçirəcəyəm və islahatlar aparacağam", - dövlət başçısı xalqa müraciətində bildirib.
Qeyd olunur ki, bu qərar sentyabrın 25-də baş verən və bu günə qədər davam edən elektrik enerjisi və su təchizatında yerli sakinlərin kütləvi etirazlarından sonra verilib. Etirazlar iğtişaşlarla nəticələnib, 22 nəfər ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb.
Son xəbərlər
23:41
Netanyahu HƏMAS-ı Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını rədd edəcəyi təqdirdə hədələyibDigər ölkələr
23:19
Madaqaskar Prezidenti etirazlar fonunda hökuməti buraxıbDigər ölkələr
23:11
Tramp: Netanyahu ABŞ-nin Qəzza üzrə sülh planının şərtləri ilə razılaşıbDigər ölkələr
23:03
Madaqaskarda kütləvi iğtişaşlar zamanı 22 nəfər ölübDigər ölkələr
23:00
Ağ Ev Trampın Qəzza üzrə sülh planını dərc edibDigər ölkələr
22:55
Gürcüstanın Baş naziri: Bələdiyyə seçkilərində qalib gələcəyikRegion
22:48
Foto
Azərbaycanın nümayəndə heyəti UNESCO-nun konfransına qatılıbMədəniyyət siyasəti
22:32
Kobaxidze: Heç kimə Gürcüstanda inqilabi planları həyata keçirməyə imkan verməyəcəyikRegion
22:28