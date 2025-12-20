İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan avtomobil hissələri idxalına çəkdiyi xərci 20 % artırıb

    Biznes
    • 20 dekabr, 2025
    • 11:39
    Azərbaycan avtomobil hissələri idxalına çəkdiyi xərci 20 % artırıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 2 milyard 646 milyon 085,06 min ABŞ dolları dəyərində nəqliyyat vasitələri və onların hissələrini idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin 11 ayı ilə müqayisədə 440 milyon 704,15 min ABŞ dolları və yaxud 20 % çoxdur.

    11 ay ərzində avtomobil və onların hissələrinin idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 12,49 %-ni təşkil edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 44 milyard 589 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 401 milyon ABŞ dolları ixracın, 21 milyard 188 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

